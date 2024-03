Mert Müldür: "EURO 2024'te öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) öncelikli hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın Ernst Happel Stadyumu'nda ay-yıldızlı takımın Avusturya ile oynayacağı özel maç öncesi kamp yaptıkları Macaristan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum"

Macaristan ile 22 Mart Cuma günü Puskas Arena'da oynanan hazırlık müsabakasını değerlendirerek sözlerine başlayan Mert, "Çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Skor bizden yana olmasa da hocamızın dediklerini uyguladık. Taktiksel olarak çok iyi oynadık, rakibe pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik. Gol atabilirdik, olmadı ama kesinlikle çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın analizini de yaptık. Gerçekten çok iyi şeyler yapmışız. Penaltıdan bir gol yedik, onun dışında rakibe pozisyon vermedik" ifadelerini kullandı.

"Benim için Avusturya maçının ayrı bir özelliği var"

Mert Müldür, Ernst Happel Stadyumu'nda yarın Avusturya ile oynanacak özel maçın kendisi için ayrı bir önem taşıdığından da bahsederek, "Avusturya Milli Takımı da çok iyi takım. Çoğu oyuncusu Almanya'da oynuyor, birçoğunu da tanıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapacağız, tabii ki hedefimiz kazanmak. Benim için de ayrı bir maç olacak. Bütün ailem Viyana'da yaşıyor, arkadaşlarım da orada hepsi maça gelecek. Benim için de Avusturya maçının ayrı bir özelliği var. Kesinlikle o maçı kazanıp, bir dahaki kampa motive şekilde gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takımın ilk hedefinin gruptan çıkmak olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Son iki Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamadık. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Zaten hepimiz takımın gücünü, oyuncularımızın kalitesini biliyoruz. Adım adım ilerleyip göreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda ileriye gitmek istiyorsan gelen her rakibi yenmek zorundasın. Gelen rakipleri yenip, ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek hedefimiz" cümlelerine yer verdi.

"İyi bir kura çektik"

EURO 2024'te, A Milli Takım'ın, Portekiz, Çekya ve elemelerden gelecek bir takımla yer alacağı F Grubu hakkında ise Mert, "Diğer gruplara bakarsak iyi bir kura çektik. Bu grubun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle gruptan çıkmak istiyoruz. Bu ana hedefimiz. Sonra da ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Portekiz'in gücü ve kalitesini konuşmaya gerek yok. Üst düzey oyunculara sahip bir ülke. Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz kadar ilerlemek istiyorsak gelen her rakibi elememiz gerek. Bu İngiltere, Fransa, Portekiz veya İtalya olabilir. Gelen her rakibi eleyebilecek güçteyiz" dedi.

"Turnuvayı dört gözle bekliyoruz"

24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasını avantaj olarak gördüğünü de dile getirerek, "Bizim için o açıdan da özel bir turnuva olacak. Neredeyse her maç evimizde oynayacağız gibi hissediyorum. Statlarda çok Türk taraftar olacak. Bu bizim için ayrı bir avantaj. Turnuvayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Finale çıkmayı hepimiz istiyoruz"

"Hedefleri adım adım koyuyoruz" diyen Mert, şöyle devam etti:

"Ana hedefimiz gruptan çıkmak ondan sonra da gelen her rakibi eleyip finale çıkmayı hepimiz istiyoruz. Bu kaliteye sahip olduğumuzu da herkes biliyor. Çok iddialı konuşmayı sevmem ama kalitemiz belli. İnşallah çok ileriye gidebileceğiz."

"Kombinasyon olarak çok iyi bir gruba sahibiz"

Milli takımın ağırlıklı olarak genç futbolculardan kurulu olduğunun hatırlatılması üzerine Mert Müldür, "Genç oyuncularımız çok evet ama tecrübeli daha önce 2-3 turnuva görmüş oyuncular da takımımızda var. Kombinasyon olarak çok iyi bir gruba sahibiz. Bunu da herkese göstereceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Her iki hoca da büyük katkı sağladı"

Ay-yıldızlı takımın eski teknik direktörü Stefan Kuntz ve mevcut teknik direktör Vincenzo Montella arasındaki farklarla ilgili gelen soruya Müldür, "Bence her iki hoca da Avrupa Şampiyonası'na katılmamıza çok büyük katkı sağladı. Kuntz Hoca da çok şey kattı. Montella Hoca da kısa bir süre içinde çok şey kattı. Her iki hocanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan son birkaç ay içinde taktiksel olarak çok geliştik. En büyük etkinin bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Alexander-Arnold'u çok beğeniyorum"

Kendi mevkisinde beğendiği oyuncularla alakalı da kırmızı-beyazlı oyuncu, "Benim mevkiimde üst düzey oynayan oyuncular var İngiltere'de ve İtalya'da. Bunlardan birini seçmek gerekirse Liverpool'dan Alexander-Arnold'u çok beğeniyorum. Bunun dışında da sağ bekte çok büyük isimler var" dedi.

"En çok Ronaldo ve Leao zorladı"

İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyerken kendisini en çok zorlayan futbolculardan birinin Cristiano Ronaldo olduğunu aktaran Mert, "İtalya'da çok üst düzey futbolcularla karşı karşıya oynama şansı buldum. Aralarında çok iyi futbolcular vardı. En çok zorlayanların başında Ronaldo ve Leao'yu söyleyebilirim. Perisic'i de söyleyebilirim. Bu üçüne karşı oynamak ayrı bir keyifti. Ronaldo'nun büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Ona karşı oynamak her zaman büyük bir zevk. Şimdiye kadar 6-7 maç karşı karşıya oynadık. Her turnuvada görmek istediğimiz bir isim. İtalya'da karşı karşıya oynadık. Portekiz'de oynayan Ronaldo ile İtalya'da oynayan Ronaldo arasında mevki olarak fark olabilir. Onu turnuvada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"En beğendiğim stat San Siro"

"En beğendiğim stat İtalya'da açık ara San Siro'ydu" cümlelerine de yer veren Mert Müldür, şunları söyledi:

"Atmosfer çok başarılı, stat yapısı, tarihi bir stat olması Daha önce Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmış bir stat. Her açıdan muazzam bir stat."

"De Zerbi çok büyük hoca"

Sassoulo'da teknik direktörlüğünü yapan de Zerbi'den 'büyük bir hoca' olarak söz eden milli oyuncu, "Brighton'da çok iyi işler yapıyor aynı şekilde bunu Sasusola'da da birlikte yaptık. Ligi 2-3 sene peşpeşe 8. sırada bitirdik. Çok büyük bir hoca taktiksel olarak çok iyi bir hoca. Bana da çok şey kattı. Buradan da ona tekrar teşekkür ederim. Oyuncularla ilişkisi çok iyiydi. Sahada ne kadar sert olsa da oyuncularına bazen kızsa da saha dışında çok farklı bir isim. Çok iyi ve karakterli bir hoca. Sassuolu da çok iyi işler yaptı, her oyuncuyu geliştirdi, her oyuncuya bir şeyler kattı. Sassulo da birlikte oynadığım her oyuncuda kısa sürede gelişim gördüm. Bu da tabii de Zerbi sayesindeydi" şeklinde konuştu.

"İlk hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak"

Mert Müldür, kariyer hedeflerini de anlatarak, "İlk hedefim Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla çok büyük işler yapmak. Onun öncesinde de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Bunlar hedeflerim" açıklamasında bulundu.

"Premier Lig'i izlemesini çok seviyorum"

İngiltere Premier Lig'i izlemeyi çok sevindiğini ancak oyun yapısı olarak da İtalya Ligi'ni sevdiğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Oyun yapısı olarak İtalya'dan geldiğim için İtalya Ligi'ni söyleyeceğim. İtalya Ligi'nin taktiksel şeylerini çok beğeniyorum. Tempoya bakarsak Premier Lig çok önde. Premier Lig'i izlemesini çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Daha sonra İspanya var, İspanya'yı da çok beğeniyorum, çok sevdiğim bir lig" diye konuştu. - BUDAPEŞTE