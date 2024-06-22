EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi - Son Dakika
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EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi

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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasının en iyi golü seçildi. UEFA'nın yaptığı oylama sonucunda Mert Müldür'ün vole ile attığı gol birinci seçilirken, Arda Güler'in golü ise üçüncü sırada yer aldı.

22.06.2024 13:51  Güncelleme: 14:03
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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk haftanın en iyi golü seçildi.

OYLAMA YAPILDI

UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

MERT'İN GOLÜ 1. ARDA'NIN GOLÜ 3. OLDU

Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu. Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.

Mert'in golünü hatırlayalım;

EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Mert Müldür, Arda Güler, Gürcistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi - Son Dakika

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