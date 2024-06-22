EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi

Spor

Polis memurunu şehit eden çeteye operasyon! Baskın yapılan evden neler çıktı neler

Benzin ve motorinde ertelenen zamma da zam yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Mert Müldür'ün golü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) ilk haftanın en iyi golü seçildi.

OYLAMA YAPILDI

UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı. A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

MERT'İN GOLÜ 1. ARDA'NIN GOLÜ 3. OLDU

Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu. Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu.

Mert'in golünü hatırlayalım;