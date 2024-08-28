Meryem Betül Çavdar'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi destek mesajı - Son Dakika
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Spor

Meryem Betül Çavdar'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi destek mesajı

Meryem Betül Çavdar\'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi destek mesajı

Afyonkarahisarlı Para Taekwondo Milli Sporcusu Meryem Betül Çavdar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan anlamlı bir destek mesajı aldı. Bakan Bak, Çavdar'a başarı dileklerini ileten bir pankart gönderdi.

28.08.2024 16:02
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Afyonkarahisarlı Para Taekwondo Milli Sporcusu Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan anlamlı bir destek mesajı aldı.

Bakan Bak, Çavdar'a başarı dileklerini ileten bir pankart gönderdi. Pankart, Çavdar'ın evinin balkonuna ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi girişine asıldı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Meryem Betül Çavdar ve antrenörü İsmail Bulduk'a başarılar dileyerek şunları söyledi: "Afyonkarahisar olarak her zaman sporcularımızın yanındayız ve başarılarını gururla takip ediyoruz. Meryem Betül Çavdar, azmi ve disiplinli çalışmalarıyla bizleri her seferinde gururlandıran bir sporcumuz. Onun gibi başarılı sporcularımızın yanında olmaktan ve onların başarılarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da üstün bir performans sergileyeceğine inancımız tam. Kendisinin ve antrenörü İsmail Bulduk'un yanındayız ve onlara başarılar diliyoruz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Meryem Betül Çavdar'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi destek mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meryem Betül Çavdar'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi destek mesajı - Son Dakika
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