Meryem Boz: \'Türk Kadınını Temsil Ediyoruz\'

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Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Meryem Boz, ligde yeni bir ekip olmalarına rağmen hızlı bir alışma süreci geçirdiklerini söyleyerek, "Sahaya hem Bahçelievler'i hem de Türk kadınını temsilen çıkıyoruz" dedi.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (BBSK) Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Meryem Boz, ligdeki ilk sezonlarındaki hedefleri ve Türk voleybolunun devam eden yükselişi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Yeni bir ekip olduklarını ve her geçen gün takımın birbirine alıştığını dile getiren Meryem Boz, "Çok yeni bir takım olduğumuz için tamamen herkes bu takımda buluştu diyebiliriz. Çünkü herkes farklı kulüplerden geldi. Çok yeni bir takımız ekip olarak. Yine alışma sürecindeyiz. Şu anda bir çıkış yakaladık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Ligde önümüzdeki hafta oynayacağımız Kuzeyboru müsabakasına da iyi hazırlanarak elimizden gelen en iyi performansı göstereceğimizden eminim" diye konuştu.

"Sultanlar Ligi çok iyi takımlardan oluşuyor"

İlk kez boy gösterecekleri ligde zorluk derecesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Boz, "Ligde bu sezonki konumumuzu öngörmek aslında çok zor. Çünkü Sultanlar Ligi çok iyi takımlardan oluşuyor. Herkes birbirini yenebilir. Ligde ilk 3, ilk 5 ve hatta ilk 8'de bile yer alan takımlar çok fazla yer değiştirebilir. O yüzden sezon sonunda sıralamanın neresinde yer alacağımızı öngörmek çok zor. Ama biz sahaya hem Bahçelievler'i hem de Türk kadınını temsilen çıkıyoruz. O yüzden her zaman performans odaklıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli Takımımız, ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil ediyor"

Türk voleybolunun yükselişinin devam ettiğini kaydeden tecrübeli voleybolcu, "Türk voleybolu 6-7 yıl önce bir ivmelenme yakaladı. Şu anda bence Türkiye'de takım sporlarında 1. sırada bile olabilir. Çünkü Milli Takımımız da olimpiyatlara da gitti ve ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil ediyor. Ülke Voleybolu yükselişteydi ve aldığı başarılarla da yükselmeye devam ediyor. Bu durum da Türk kadını için çok iyi bir ivmelenme diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL