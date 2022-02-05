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Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar - Son Dakika

Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar

05.02.2022 00:43

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, çok büyük pişmanlık yaşıyor. Arjantinli yıldız, milli maçlar için lige verilen arada Barcelona'ya döndü. Burada eski takım arkadaşları ve Xavi'yle yemekte buluşan Messi, PSG'ye uyum sağlayamadığını söylerken mutsuz olduğunu belirtti. 32 yaşındaki futbolcunun bu sözleri sonrası takım arkadaşlarının oldukça üzüldüğü görüldü.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de umduğunu bulamadı. Arjantinli yıldız, Fransız ekibine uyum sağlayamazken Barcelona'dan arkadaşlarına dert yandı.

PSG'YE ADAPTE OLMAKTA ZORLANIYOR

El Confidencial'ın haberine göre Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona'dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi. Arjantinli yıldız, eski arkadaşlarına PSG'ye adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

BARCELONA'YI ÖZLEDİM

Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar - Son Dakika
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