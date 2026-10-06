Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı - Son Dakika
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Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı

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39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin ile yapacağı hazırlık maçında milli takımıyla son kez sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, saçlarına Lionel Messi’nin logosunu kazıttı.

Arjantin Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, milli formaya veda etmeye hazırlanıyor. 39 yaşındaki efsane futbolcunun Benin ile oynanacak hazırlık maçında son kez Arjantin forması giyecek olması, takım arkadaşları ve futbol dünyasında duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

MARTINEZ'DEN İLGİNÇ HAMLE

Kritik karşılaşma öncesinde Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez, takım kaptanı Messi için anlamlı bir jest imza attı. Tecrübeli eldiven, Lionel Messi’nin jübilesi öncesinde saçlarına yıldız oyuncunun ikonik kişisel logosunu kazıttı. Martinez, bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine sundu. 

MESSI'YE HAYRANLIĞIYLA BİLİNİYOR

Emiliano Martinez, sıkı bir Lionel Messi hayranı olarak biliniyor. Deneyimli eldiven, geçmiş yıllarda Messi için, ''Onun için yapamayacağım şey yok. En güvendiğim insanların başında geliyor. Sadece bir futbolcu değil, çok iyi de bir insan'' demişti. 

Lionel MessiArjantinFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı - Son Dakika
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