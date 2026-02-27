Messi'ye Sahada Şok Anlar - Son Dakika
Messi'ye Sahada Şok Anlar

27.02.2026 13:58
Inter Miami'nin maçında taraftarlar Messi'ye sarıldı, güvenlikler devreye girdi.

ABD ekibi Inter Miami'nin Ekvador temsilcisi Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçında sahaya giren taraftarlar, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı.

Porto Riko'daki Juan Ramon Loubriel Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için Messi'nin yanına gitti.

Daha sonra güvenlikleri aşan başka bir taraftar ise koşarak orta yuvarlakta bulunan Arjantinli futbolcuya sarıldı. Bu sırada taraftarı yakalayan güvenlik görevlisi, Messi'nin de yere düşmesine neden oldu.

Olayın şaşkınlığını yaşayan yıldız futbolcu, hızla ayağa kalkarak taraftarın bulunduğu noktadan ayrıldı.

Inter Miami, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İkinci yarının başında oyuna giren Messi, 70. dakikada penaltıdan takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kaynak: AA

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail'de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
