Messi\'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı

MLS'in ilk hafta maçında Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami için Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Los Angeles FC, 3-0'lık skorla yendi.
Mücadelede rakibine hiç şans tanımayan Los Angeles FC'nin gollerini David Martinez, Denis Bouanga ve Nathan Ordaz kaydetti.
İlk maçında beklentilerin altında kalan Lionel Messi, maçın son düdüğünün çalmasının ardından karşılaşmanın hakemlerinin kararlarına çok sinirlenerek tepki gösterdi. Arjantinli oyuncu, takım arkadaşı Luis Suarez'in kendisini engellemeye çalışmasına rağmen ısrarlarını sürdürerek hakem odasına girdi.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Messi'yi bu hareketi sonrası büyük bir ceza bekliyor. 38 yaşındaki oyuncunun en az 5 maçla cezalandıracağı ifade edildi.
