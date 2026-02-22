Messi'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı - Son Dakika
Messi'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı

Messi\'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı
22.02.2026 22:26  Güncelleme: 22:32
Messi\'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı
Inter Miami'nin Los Angeles FC'ye 3-0 yenilmesinin ardından Lionel Messi hakem kararlarına çok sinirlendi. Arjantinli oyuncu hakemlerin soyunma odasına girmeye çalıştı ancak Luis Suarez tarafından engellenmeye çalıştı ancak yıldız oyuncunun Suarez'in tüm engellemelerine rağmen hakemin odasına girdiği görüldü.

MLS'in ilk hafta maçında Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami için Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Los Angeles FC, 3-0'lık skorla yendi.

3 GOLLE 3 PUAN GELDİ

Mücadelede rakibine hiç şans tanımayan Los Angeles FC'nin gollerini David Martinez, Denis Bouanga ve Nathan Ordaz kaydetti.

MAÇ BİTTİ, MESSI HAKEM ODASINI BASTI

İlk maçında beklentilerin altında kalan Lionel Messi, maçın son düdüğünün çalmasının ardından karşılaşmanın hakemlerinin kararlarına çok sinirlenerek tepki gösterdi. Arjantinli oyuncu, takım arkadaşı Luis Suarez'in kendisini engellemeye çalışmasına rağmen ısrarlarını sürdürerek hakem odasına girdi.

BÜYÜK BİR CEZA ALACAK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Messi'yi bu hareketi sonrası büyük bir ceza bekliyor. 38 yaşındaki oyuncunun en az 5 maçla cezalandıracağı ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    güç zehirlenmesi. dünyada isminden çok bahsedildiğini, popüler olduğunu bildiği için şımarıkliktan yapılmış birşey. 5 değil 15 maç verilmeli. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
