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Samsunspor-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Samsunspor-Denizlispor maçının ardından

20.02.2022 16:10
Samsunspor-Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 3 hafta peş peşe alınan beraberlikten sonra galibiyetle tanıştıklarını aktardı.

Maça çok iyi hazırlandıklarına işaret eden Çapa, "Rakip oyuna beklediğimiz gibi başladı. Golün erken gelmesiyle oyun istediğimiz şekle döndü. Sadece oyun değil mücadelenin de üst seviyeye çıkması gerekiyordu. Mesut hocanın takımları mücadeleyi üst seviyede tutuyor. Geçiş kısmında daha önceki maçlarda yapamadıklarımızı yaptık. Bu da yeni gelen arkadaşların takıma adapte olmasıyla alakalıydı. Junior Tallo'nun Tomane ile uyumu ve o bölgede yaptığı işler olumluyu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. " diye konuştu.

Çapa, Altaş Denizlispor maçına farklı bir sistem ile çıktıklarını vurgulayarak, "Bu sistem ile devam etmek için o mevkide oyuncuların tam olması lazım. Bizim ilk devrede tek forvetimiz vardı. 3 hafta berabere kaldık. 2. devre en çok puan alan takımlardanız. İlk 6'daki takımlardan en çok puan alan 2-3 takımdan birisiyiz. Geldiğimden beri aldığımız puanlara bakınca ilk 3 içerisindeyiz. 1 maç puan kaybedince eleştiri okları çok ağır oluyor. Samsunspor'un başarısızlığı kendi içinde araması lazım. Buraya gelen oyuncular ayrıldıktan sonra gittikleri takımlarda iyi oynuyorlar. Bu arada futbolcular öz güven sorunu yaşıyor. Camianın bir an önce barışı sağlaması lazım. Camiada birliktelik sağlanırsa daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Bakkal: "Ummadığımız bir maç oldu"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise beklenmedik bir skor ile karşı karşı kaldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Yediğimiz ilk 2 gol sahada kafamızı yeni yeni kaldırmaya çalışan takım için kötü oldu. Savunmada çok hata yaptık. Orta sahada top tutamadık. Ummadığımız bir maç oldu. Bu maçları çok oynadık. Göreve geldiğimden beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Buradan ayağa kalkacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sonraki maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor-Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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