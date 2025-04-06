Mesut Bakkal: Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum - Son Dakika
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Spor

Mesut Bakkal: Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum

Ankaragücü Teknik Direktörü Bakkal, Gençlerbirliği'ne 3-0'lık mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

06.04.2025 22:34
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- Mesut Bakkal: " Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum hak ettikleri galibiyeti aldılar"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, "Oyun anlamında Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum hak ettikleri galibiyeti aldılar. Biz baştan sona kadar hiç hak etmedik. Eğer bu doğruları bilmezsek bu doğruları söylemezsek doğru yolu bulamayız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Takımla 2-3 gün çalıştım. İsim olarak iyi oyuncular var. Beni üzen şey şu; kaybedebilirsiniz olabilir, mağlup da olabilirsiniz ama bir tepki vermeniz gerekiyor. Kaybederken de bir şey kazanmanız lazım. Beni üzen bir şey kazanmamış olmamız. Sahada bir şahsiyet vardır, bir kişilik vardır, bir duruş vardır. Takım hakkında çok söz söyleme hakkım olduğunu düşünmüyorum. Daha üç gündür sadece mental olarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. Geri dönüşü iyi miydi evet iyiydi ama üst üste yediğimiz goller var. Çok amatörce ve kolayca yediğimiz goller var. Hiç antrenman yapmasanız bile ve hiçbir şey anlatmasanız bile bu kadar tepkisiz olunmaz, olmaması gerekiyor. Mağlup oluruz ama bir tepki vardır. Yıllardır bu böyledir büyük hevesle devam edeceğiz. Bu takım buradan çıkacak. ya öyle ya böyle çıkacak ama çıkacak. Çok çabuk pes eden veya vazgeçen olmadım. Bu artık futboldan öte bir şey olmuş. Oyuncularım kalitesiz değil ama çok çabuk harekete geçmek zorundayız. Oyun anlamında Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum hak ettikleri galibiyeti aldılar. Biz baştan sona kadar hiç hak etmedik. Eğer bu doğruları bilmezsek bu doğruları söylemezsek biz doğru yolu bulamayız. Kendimizi aldatırız. Mücadeleye devam edeceğiz. Sahada koşacak adamla oynayacağız. Canlı seyrettikten sonra daha iyi anlıyorsunuz her şeyi. Bu bir suçlama değil, hiç kimseyi suçlayamıyorum ama bu bir gerçek bunu sizler de biliyorsunuz. Allah da biliyor kul da biliyor. Yenilebilirsiniz ama bu kadar pasif duramazsınız. Başlangıç kötü ama umarım sonu iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mesut Bakkal: Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum - Son Dakika

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