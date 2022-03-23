Mesut Bakkal: "Nisan ayı bizim için çok önemli" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "Nisan ayı bizim için çok önemli"

23.03.2022 11:12
Mesut Bakkal: "Nisan ayı bizim için çok önemli"

Önlerindeki maçların kendileri için çok önemli olduğunu belirten A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu hafta sonu Manisaspor'la özel bir maçımız var, nisan ayında bizim için final maçları başlıyor" dedi.

Önlerindeki maçların kendileri için çok önemli olduğunu belirten A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu hafta sonu Manisaspor'la özel bir maçımız var, nisan ayında bizim için final maçları başlıyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligdeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takımdaki bazı eksiklerin verilen milli arayla kapatıldığını ve performansların yükseldiğini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kocaelispor maçının önemli olduğuna dikkat çekti. Nisan ayında final maçlarının başladığını ifade eden Mesut Bakkal, "Verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Belki 4 hafta gibi bir süreç gözükse de performans hocalarımızla belirlediğimiz bazı eksikliklerimiz vardı onları giderme anlamında çalışma imkanı bulduk. Bu hafta sonu Manisaspor ile özel bir maçımız var. Bizim ve Kocaeli için çok önemli olan maçta tekrar lige başlayacağız. Nisan ayı bizim için çok önemli. Ayın 3'ünden 26'sına kadar 6 tane maçımız var ve takım bunun bilincinde. Artarak yükselen bir performans var. İyi bir ortam yakaladılar Hem arkadaşlık ortamı hem kazanmanın verdiği mutlulukla biraz daha iyi yapabileceklerine inandılar. 11 puanın ardından 30 puana ulaştık. Bayı geçtik, şimdi bizim için final maçları başlıyor" diye konuştu.

"Taraftar olduğunda kazandığımız zaman daha farklı oluyor"

Her şeyin iyi gittiğini ve taraftarların öneminden bahseden Bakkal, "Öncelikle Kocaelispor ile başlayan ardından içeride oynayacağımız maçlara tüm taraftarın şimdiye kadar verdiği destek için teşekkür ediyorum ama biraz daha fazlasını istiyoruz. Taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftar olduğunda kazandığımız zaman daha farklı oluyor. Şu anda bir sıkıntımız yok, sakatlığımız yok ufak tefek problemlerimiz var ama bunları oynamayacak ya da oynatılmayacak kadar sorunlar değiller. Şu anda her şey iyi gidiyor keyifliyiz, inşallah bunu nisan ayında skora yansıtıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli
Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli
Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli
Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli
Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli
Mesut Bakkal: Nisan ayı bizim için çok önemli

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Mesut Bakkal, Denizlispor, Manisaspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Nisan ayı bizim için çok önemli' - Son Dakika


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