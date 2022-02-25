Mesut Bakkal: "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Bakkal: "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık"

25.02.2022 22:48

- Mesut Bakkal: "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Skor bizi ileri hafta için daha da umutlandırdı" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor galibiyetinin ardından tüm oyuncularını kutlayarak, "Yukarıyı yakalama adına...

- Mesut Bakkal: "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:

"Skor bizi ileri hafta için daha da umutlandırdı"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor galibiyetinin ardından tüm oyuncularını kutlayarak, "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Spot Toto 1. Lig'in 27. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0'lık skorla yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, skorun oyuncular üzerinde özgüvenin yerini getirdiğini belirtti. Üst tarafları yakalama adına önemli bir galibiyet olduğunu ve taraftarlardan desteği daha fazla beklediklerini söyleyen Bakkal, "Öncelikle çok önemli bir maç kazandığımızı söyleyeyim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz mücadele, ürettiğimiz pozisyonlar ve haklı galibiyet. Zaten biz benim gelişimle iyi başlamıştık, yani Eyüp, arkasından Adana sonra Altınordu galibiyeti. Arada Samsun maçı hiç beklemediğimiz ve bireysel hataların olduğu maçtı. Bugün oyuncular gerçek kimliklerini, oynadığımız oyunların çoğunu aynı disiplinle oynayan bir takım var. Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık. Çocukların öz güveninin yerine gelmesi birde net bir skor elde etmesi bizi ileri haftaya daha da umutlandırdı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Daha fazlasını bekliyoruz ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da başarılı çıkacağız" diye konuştu.

Mesut Bakkal: Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık
Mesut Bakkal: Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık
Mesut Bakkal: Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık

YORUMLAR
500
Reha Kemal Erginer: 'Kötü bir futbol sergiledik' Reha Kemal Erginer: 'Kötü bir futbol sergiledik' Beypiliç Boluspor: 2-0 Beypiliç Boluspor: 2-0

Mesut Bakkal, Denizlispor, Boluspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık' - Son Dakika


Son Dakika
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:36 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 23:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Mesut Bakkal: "Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement