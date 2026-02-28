Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Destek

28.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için dua ettiğini açıkladı ve Galatasaray'a başarı diledi.

ESKİ futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle" dedi.

ESKİ futbolcu Mesut Özil, milli güreşçilerin Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki kampını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan ve ligdeki şampiyonluk yarışında dualarının Fenerbahçe'yle olduğunu belirten Mesut Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe, Avrupa'da kazandı ama maalesef elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'ye güçlü olarak görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun 10 numarası olmak ister miydin? şeklinde gelen soruya Mesut, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım. Artık güreşe bakıyorum" cevabını verdi.

'GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmesi hakkında Mesut Özil, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde artık dev takımlar kaldı. Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlar diyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Mesut Özil, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef aldı Siren sesleri yükseliyor
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldı! Siren sesleri yükseliyor
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:23:06. #7.13#
SON DAKİKA: Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.