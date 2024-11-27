Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt - Son Dakika
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Spor

Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt

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Eski futbolcu Mesut Özil, TFF başkanlığına aday olacağı iddialarını reddetti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve hedefinin Türkiye'de akademi kurmak olduğunu belirten Özil, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi.

27.11.2024 14:52  Güncelleme: 15:14
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2023 yılında futbolu bırakan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

"HEDEFİM AKADEMİ KURMAK"

GZT'ye konuşan Mesut Özil, açıklamasında, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi. Türkiye'de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılının mart ayında futbolu bırakmıştı.

Mesut Özil\'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Özil, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Özgün:
    TÜRK MİLLİ TAKIMINI TERCİH ETMEMİŞ BİR ADAMIN TÜRKİYE İLE ALAKALI YAPACAĞINI SÖYLEDİĞİ HERŞEY BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR. PARA KAZANMAYACAĞI İŞE GİRER Mİ BU ADAM 12 1 Yanıtla
  • L G:
    ulaşırsın yalama 1 1 Yanıtla
  • recep akçaoğlu:
    milli takımın başına geçirin.. 2 0 Yanıtla
  • Depeche:
    Buna para de fenere bile gelir 0 1 Yanıtla
  • Zeki Atilla:
    Hepiniz boş boş yavrum yapıyorsunuz bende olsam bende alman milli takımını seçerim Türk militakina gelip kariyerimi mi bitirecem alman milli takimi ni seçerek real Madrid de gitti 0 0 Yanıtla
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