Mesut Özil\'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt

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ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya\'dan dünyayı korkutan açıklama

2023 yılında futbolu bırakan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi.

"HEDEFİM AKADEMİ KURMAK"

GZT'ye konuşan Mesut Özil, açıklamasında, "Benim adıma çok reklam yapan var. Hepsi yalan hikaye. Benim hedefim Türkiye'de akademi kurmak ve yeni nesillerin elinden tutmak. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe ulaşırım" dedi. Türkiye'de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılının mart ayında futbolu bırakmıştı.