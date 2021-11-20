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Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak - Son Dakika

Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak

20.11.2021 19:38
Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu derbide sahaya çıkacak kadroda şekillenmeye başladı. Mesut Özil'i ilk 11'de başlatması ve 4'lü savunma düzenine geçmesi beklenen teknik direktör Vitor Pereira, pazar günü herkesi ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Portekizli hoca, Galatasaray maçında Mesut'u yedek bırakmayı planlarken 3'lü dizilişinden de vazgeçmeyecek.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik derbi öncesinde teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro ve sistem tercihi son halini almaya başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ, GALATASARAY'A KARŞI İLK 11'DE OLACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, dörtlü savunma denemelerine rağmen eleştirilen üçlü savunmayla derbiye çıkacak. İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de başlamasının garanti olduğu iddia edilirken, Mesut Özil'in de derbide yedekler arasında olacağı haberdeki detaylardan.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak - Son Dakika
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