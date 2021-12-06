Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla

Takılara karşı harcama yapmaktan çekinmeyen Mesut Özil, kolunda adeta servet taşıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinden sonra bir restorandan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı. Mesut'un kolundaki saat de bir hayli dikkat çekmişti.

6 MİLYON LİRA

Mesut'un kolunda taşıdığı lüks saatin değerinin 440 bin dolar (6 milyon lira) olduğu ortaya çıktı. Yeniçağ'daki habere göre; takımın genç yetenekleri Berke Özer, Murat Sağlam ve Muhammed Gümüşkaya'nın maaşlarının toplamı ise 5 milyon lira. Mesut'un koleksiyonunda daha pahalı saatlerin de olduğu öğrenildi.