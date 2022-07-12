Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

12.07.2022 12:02

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı kalan dünya yıldızı Mesut Özil ile yollar en sonunda ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen kariyerli futbolcunun gelecek sezonun parasını da alarak takımdan ayrıldığı iddia edildi. Özil, sarı-lacivertlilerde 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

GELECEK SEZONUN PARASINI DA ALDI

Sansürsüz Futbol'un haberine göre, Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İLE İMZALIYOR

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

532 GÜN SÜRDÜ

Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe serüveni 532 gün sürdü. Özil, 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.

Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil'in sözleşme fesih detayları belli oldu
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Son Dakika Spor Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
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