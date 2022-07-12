Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sansürsüz Futbol'un haberine göre, Başakşehir ile görüşen ve anlaşması an meselesi olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.
Transferi büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe serüveni 532 gün sürdü. Özil, 36 maçta 8 gol 3 asist ile oynadı.
Son Dakika › Spor › Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika