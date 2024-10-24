Mete Gazoz, Amatör Spor Haftası Kapanış Programında Gençlerle Buluştu

Spor

Sivas Valiliği ile Belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen 'Zirvedeki Yiğidolar-3 Amatör Spor Haftası Kapanış Programı ve Ödül Töreni'ne katılan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin, Sivas TSYD'nin konuğu oldu.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş, Abdullah Yiğit, Oğuzhan Sarzep ile bir araya gelen olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, başarı öyküsünü dile getirdi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un hem sporculuk hem de özel hayatıyla gençlere örnek olduğunu belirterek, "Mete Gazoz hem sporcu kişiliği hem de özel hayatı ve spora bakışıyla Türkiye'nin örnek sporcuları arasında yer almış ve başarılarıyla bizleri onurlandırmıştır. Mete Gazoz önderliğinde Türk sporuna ve okçuluğa binlerce Mete Gazoz'un gönüllü olarak katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS