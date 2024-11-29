Metehan Baltacı: 'Hedefimiz finale kadar emin adımlarla devam etmek' - Son Dakika
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Metehan Baltacı: 'Hedefimiz finale kadar emin adımlarla devam etmek'

Metehan Baltacı: \'Hedefimiz finale kadar emin adımlarla devam etmek\'

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalarda, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ancak ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ifade etti. Hedeflerinin finale ulaşmak olduğunu belirten Baltacı, ligde zirvede olduklarını ve Avrupa'da istedikleri noktada bulunduklarını söyledi.

29.11.2024 00:18  Güncelleme: 00:20
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GALATASARAYLI futbolcu Metehan Baltacı, "3 puanı alamadığımı için üzgünüz. İlk yarıdan farklı olarak ikinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçan net fırsatlar da var. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla devam edeceğiz. İnşallah hedefimize ulaşabiliriz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Metehan Baltacı, "3 puanı alamadığımı için üzgünüz. İlk yarıdan farklı olarak ikinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçan net fırsatlar da var. Son dakikada golümüz de verilmedi. Daha bakamadım da pozisyona. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla devam edeceğiz. İnşallah hedefimize ulaşabiliriz" diye konuştu.

'SONUÇLARA BAKTIĞIMIZDA LİGDE ZİRVEDEYİZ, AVRUPA'DA İSTEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ'

Takımdaki her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden 22 yaşındaki savunmacı, "Çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ufak tefek hatalar oluyor. Futbolun içinde olan şeyler. Hocamız da bir sistem oturttu. Takımda çok önemli oyuncular var. Herkes çok kaliteli ve herkes elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyor. Maç maç değişiyor. Rakibe göre bazen değişik şeyler deniyoruz. Bazen süremiz az oluyor. Dinlenmeden çok kısa süreli maçlar oynuyoruz. Ama sonuçlara baktığımızda ligde zirvedeyiz, Avrupa'da istediğimiz noktadayız. Demek ki bazı şeyleri iyi yapıyoruz ama daha yükseğe gidebilmek için geliştirmemiz gereken çok şey var. O yüzden çalışmaya, sabretmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'HERKES BU FORMAYI GİYDİĞİ ANDA EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYOR'

Daha çok süre almak istediğini söyleyen Metehan, "Tabii ki de daha çok oynamak istiyorum. Bugün de hocam sağ olsun ikinci yarıda bana güvendi. Ben de elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda isim ayırt etmeden herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor. En iyisini de vermeli, burası Galatasaray Kulübü. Burada kimse vazgeçilmez değil. Herkes çok iyi olmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Metehan Baltacı, Galatasaray, Az Alkmaar, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metehan Baltacı: 'Hedefimiz finale kadar emin adımlarla devam etmek' - Son Dakika

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