Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu kez cezaevindeki bir iddia ile gündeme geldi.
İki futbolcunun bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu bilgisi doğrulanırken, cezaevinde yaşandığı öne sürülen bir olay dikkat çekti.
İddiaya göre Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş, cezaevinde koğuşlar arasında futbol turnuvası düzenledi. Organizasyonun içeride ilgi gördüğü öne sürüldü.
Söz konusu iddiada, Metehan Baltacı'nın takımının oynanan karşılaşmayı 9-7 kazandığı belirtildi. Bol gollü maç sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Konuyla ilgili yetkili kurumlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, iddia kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
