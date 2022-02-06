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Metin Diyadin: "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik" - Son Dakika

Metin Diyadin: "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik"

06.02.2022 21:46
Metin Diyadin: "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik"

Ankaragücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik ama dört, beş oyuncumuz eksikti.

Ankaragücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik ama dört, beş oyuncumuz eksikti. Kadroda bulunan oyuncuların eksikliği bize bir handikap oluşturmasına rağmen oyuna iyi başladık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü konuk etti. Ankara derbisinde galip taraf 0-3'lük skorla Ankaragücü oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik ama dört, beş oyuncumuz eksikti. Kadroda bulunan oyuncuların eksikliği bize bir handikap oluşturmasına rağmen oyuna iyi başladık. Bireysel bir hatamız bizi geri düşürdü. Ankaragücü çok tecrübeli bir kadro. İlk yarı da kırmızı kart görene kadar oyun ortadaydı. 10 kişi kaldıktan sonra çok zordu oynamak ve süreç geçtikçe fiziksel yorgunluk bizi kötü etkiledi. 60. dakikadan sonra da oyun tamamen bizim aleyhimizeydi. Eksiklerimize rağmen oyunun ilk yarısını doğru oynadığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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Metin Diyadin, Ankaragücü, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Ankara derbisine bütün oyuncularımızla çıkmak isterdik' - Son Dakika Spor


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