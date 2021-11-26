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Metin Diyadin: "Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var" - Son Dakika

Metin Diyadin: "Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var"

26.11.2021 22:54

- Metin Diyadin: "Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var" Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin şu anda geriden kalan yıllardaki ekonomik sıkıntıları var.

- Metin Diyadin: " Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var"

ANKARA - Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin şu anda geriden kalan yıllardaki ekonomik sıkıntıları var. Sezon başı Süper Lig hedefi koymak gibi bir lüksümüz yoktu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Metin Diyadin, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Çok dar bir kadromuz var. Oyuna hamle yapmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut kadromuzdan sakat verdiğimi zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gençlerbirliği'nin şu anda geriden kalan yıllardaki ekonomik sıkıntıları var. Sezon başı Süper Lig hedefi koymak gibi bir lüksümüz yoktu. Genç bir kadromuz var. Zaman zaman doğal olarak sakatlıklardan ve tecrübesizlikten dolayı dalgalanmalar olabiliyor. Rakibimizle aynı puandaydık. İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da ofansif kadrolarla sahaya çıktı. Son üç haftaya göre daha iyi oynadık. Sakin ve dengeliydik" değerlendirmesinde bulundu.

Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var
Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var
Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var
Metin Diyadin: Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıları var' - Son Dakika Spor


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