Metin Diyadin: "Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı"

20.03.2022 21:55
Metin Diyadin: "Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı"

Kocaelispor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Çok iyi mücadele verdiler.

Kocaelispor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Çok iyi mücadele verdiler. Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Dünkü sonuçlardan sonra ligin alt kısımlarının karıştığı bir haftada, kendi evimizde oynadığımız Kocaelispor maçını kazanmak istiyorduk. Ancak mücadele olarak çok iyi oynadık. Rakibimiz de kötü değildi. Maçı da iki periyot olarak düşündük. İlk yarı güçlü bir orta saha ile oynayıp hem oyunu görmek hem de orta saha üstünlüğünü kaybetmemek adına. Golü bulamadık. İkinci yarıda gol yedik. Buna verdiğimiz tepki çok önemliydi. Golü daha sonra bulduk. Oyuncularım geriye düşmelerine rağmen iyi bir tepki verdi. Bu tepkiyi zaman zaman veremiyorlardı. Çok iyi mücadele verdiler. Karşımızda devre arası takviye yapmış bir takım vardı. Ancak pozisyonlarımız vardı, maçı kazanabilirdik. Alt sıralar için puanlar çok önemlidir. Bu lig böyle ve zorlukları da bu zaten" değerlendirmesinde bulundu.

"TFF genç hakemlerin yetişmesi için ilk maçları olsa vermek durumundalar"

Müsabakada hakem hatalarının olduğunu belirten Diyadin, "Maçın hakemine gelince iki tarafa da yanlış kararları oldu. Özellikle rakibin taktik faullerinin hiçbirini süzemedi. Sarı kartı olan oyuncun üç kere arkadan çekmesine rağmen ikinci sarı kartı verip oyun dışı bırakamadı. Bunu da şöyle karşılıyorum, çünkü TFF genç hakemlerin yetişmesi için ilk maçları da olsa vermek durumundalar. Tabii onlar yetişirken de bizim ya da rakiplerimizin zaman zaman serzenişlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 1 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 3 Boluspor: 2

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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