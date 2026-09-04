Metin Öztürk, Başakşehir maçı sonrası Galatasaray adına açıklamalarda bulundu
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Başakşehir FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Öztürk'ün açıklamaları, takımın gündemine dair önemli mesajlar içerirken taraftarlar tarafından yakından takip edildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün İstanbul Başakşehir FK maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Metin Öztürk, Başakşehir maçı sonrası Galatasaray adına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?