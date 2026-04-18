Metin Öztürk: Şampiyon Olacağız!

18.04.2026 23:39
Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, hakem kararlarına tepki göstererek şampiyon olacaklarını belirtti.

GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, " Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin. Galatasaray'ın attığı 3'üncü golün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarına büyük bir şükran borçlu olduklarını söyleyen Öztürk, "Bu ekonomik koşullarda ve inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen geldiler buraya. Sanki burada deplasmanda değil, kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da, gerek İstanbul dışında, yağmurda, karda, soğukta, her konuda yanımızdalar. Futbolcu kardeşlerimizle ve taraftarımızla bu sene tekrar şampiyon olacağız" diye konuştu.

'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Roland Sallai'nin' faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördüğünü ifade eden Metin Öztürk, "Kusura bakmayın ben burada bir art niyet arıyorum. Takımın en iyi oyuncusu, takımın bütün oyun düzeni değişti. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin. Galatasaray'ın attığı 3'üncü golün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. VAR'a gidildi; Yunus pasif ofsayt denilerek. Ofsayt çizgisi çizildi mi bilmiyorum hala. Biz maçı seyrederken hala çizilmemişti. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. İnşallah şu yarı ofsaytı federasyon gereğini yerine getirir, seneye otomatiğe döner. Bu sıkıntı biter. Önümüzdeki 4 maçta 12 puan alıp önümüze bakacağız. Biz 2'ncinin kim olduğunu, 3'üncünün kim olduğunu bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Biz şampiyon olacağız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Advertisement
