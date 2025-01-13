Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti - Son Dakika
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Spor

Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti

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Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili yargılama süreci başladı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü arasında gerginlik yaşandı. Belgü, Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun" ifadelerini kullandı. Öztürk ise bu sözlere yanıt vermeden oradan ayrıldı.

13.01.2025 15:49
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Geçen sezon oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama sürecinde Metin Öztürk ve Hulusi Belgü tartıştı.

BURUN BURUNA GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı. Adliye koridorlarında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tartışma yaşadı.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Hulusi Belgü, Metin Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin." sözleriyle tepki gösterdi. Metin Öztürk ise arkasını dönerek oradan uzaklaştı.

Metin Öztürk\'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti

Metin Öztürk, Galatasaray, Hulis Belgü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Muhammedd:
    GS Başakşehir maçında, Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: "GS'ın penaltısı verilmedi, 2.golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi" dediler. GS'ın hakkının çok büyük yenildiği maçtan sonra bile ananasçılar GS aleyhine kinledüşmanca açıklamalar yaptı. Ananasçıların derdi takım değil halkı tahrik etmek. 362 29 Yanıtla
    Muhammedd:
    Söylediklerinin detayları: 1) GS lehine penaltı verilmeli (elle oynama). 2) Osimhen'in el doğal konumda, faul yok. (Djiku'nun FB Sivas golü böyleydi). 3) Torreira'ya verilen sarı kart bile yanlış, diğer faulde kart olmaz. 4) Abdülün Keny'e hiç teması yok penaltı değil. 5) Başakşehir'e 3 kırmızı kart verilmeliydi. (Opoku son adamı düşürdü, Hamza ayağa basma ve Keny aldatma 2.sarıdan kırmızı). 0 0
    Serkan Polat:
    sen hangi trioyu izledin,2. golde el olmadigini soyleyen eski hakem ve yorumcu yok 0 0
  • Murat Yağcı:
    Sizin yaptığınız her şey normal Galatasaray yapınca a normal hadi oradan 132 160 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hiç bir Galatasaray li itle köpekle dalaşma. it ürür kervan yürür 145 119 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    UTANMAK MI? HER TÜRLÜ YASA DIŞI İŞE KARIŞMIŞ OLAN gese de UTANMAK KELİMESİ KULLANIM DIŞIDIR! 110 120 Yanıtla
    İbrahim Soytetir:
    Şikeci kuşlar metin öztürk hepinizi kuş gribi yapıyor Kudurun 0 0
    Fatih Korkmaz:
    uefadan tescilli şikecilere bak utanmadan konuşuyorlar. 0 0
  • Ahmet Talha Atabey:
    Kalabalıkta artistlik yapan fetösaraylı metin, tenhada kaçmış. Yakışır... 127 93 Yanıtla
    Ali selçuk Yıldız:
    aynen kalabalıkta artis olan erden timur nerde merak ettik.... 0 0
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