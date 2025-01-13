Metin Öztürk\'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti

Muhammedd:

GS Başakşehir maçında, Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: "GS'ın penaltısı verilmedi, 2.golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi" dediler. GS'ın hakkının çok büyük yenildiği maçtan sonra bile ananasçılar GS aleyhine kinledüşmanca açıklamalar yaptı. Ananasçıların derdi takım değil halkı tahrik etmek.

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Muhammedd: Söylediklerinin detayları: 1) GS lehine penaltı verilmeli (elle oynama). 2) Osimhen'in el doğal konumda, faul yok. (Djiku'nun FB Sivas golü böyleydi). 3) Torreira'ya verilen sarı kart bile yanlış, diğer faulde kart olmaz. 4) Abdülün Keny'e hiç teması yok penaltı değil. 5) Başakşehir'e 3 kırmızı kart verilmeliydi. (Opoku son adamı düşürdü, Hamza ayağa basma ve Keny aldatma 2.sarıdan kırmızı). 0 0