MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak - Son Dakika
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MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

09.03.2022 11:20
MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK'nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili dün aldığı karar gündeme düşmüştü. Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Hakem kararında 'Kulüpler Birliği'nin etkisi var' iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok Hakem kararında 'Kulüpler Birliği'nin etkisi var' iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı

Spor Toto Süper Lig, Merkez Hakem Kurulu, Cüneyt Çakır, Gündoğdu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak - Son Dakika


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