MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar - Son Dakika
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MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar

10.03.2022 12:22
MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemin görevden alınmasıyla ilgili "Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için çalışma" diye konuştu.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'ta 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

Gündoğdu'nun açıklamalarından satır başları:

"KLASMAN BELİRLEMEDİR"

"Bu bir klasman belirlemedir. Serdar Tatlı döneminde klasman belirleme fırsatı 4 döneme çıkarıldı. Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum. TFF'nin belirlediği kategorilere göre yaratılan bir algoritma vardır. O algoritmaya göre en düşük puanda olan hakemlerimizi belirledik ve ona göre hareket ettik.

"OPERASYON DEĞİLDİR"

Bu aldığımız karar, operasyon ya da temizlik kelimeleriyle değerlendirilemez. Bunlar doğru değil. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.

"KALİTE SORGULANIYORSA ÇALIŞMA YAPILIR"

Biz Türk futboluna bir hizmet sunuyorsak ve bu hizmetin kalitesi sorgulanıyorsa buna göre çalışmalar yapmamız gerekir. Göreve geldiğimiz 4 aylık süreçte bunlarla ilgili çalışmalar yaptık.

"ÖRGÜTLERLE İLGİSİ YOK"

Görevde olan ve olmayan arkadaşlarımın hepsinin, örgütlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bunlarla ilgisi yok.

"PROJE ÜRETMEK GEREKİYORDU"

Türk futbolunda bir değişim için bir proje üretmek gerekiyordu. Plan ve program yaptık. Yönetime sunduk ve onay aldık. 4 ay boyunca herkese süre tanıdım. Kurulumda çalışma arkadaşlarım da dahil. Bunu kendilerine de söyledim. MHK olarak yaptığımız bir projenin birinci etabı. Bu bir proje, sistem için bir çalışma.

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Son dakika... MHK Başkanı Gündoğdu: 'Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Son dakika... MHK Başkanı Gündoğdu: 'Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür

Merkez Hakem Kurulu, Gündoğdu, beIN, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar - Son Dakika


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