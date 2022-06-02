TFF Merkez Hakem Kurulundan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulundan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama Açıklaması

02.06.2022 15:11
TFF Merkez Hakem Kurulundan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kamuoyunda son günlerde FIFA kokartlı hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu'nun renkleri ayırt edemediğine ve bunun hakemlik yapmasına engel teşkil ettiğine dair son derece asılsız iddialar ortaya atılmıştır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası bir kariyere sahip olan hakemimizin, Acıbadem Hastanesinde ülkemizin değerli hekimlerince 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan göz muayenesi sonucunda sağlam bulunduğu ve renk hissinin doğal olduğu rapor edilmiştir. Oluşan bilgi kirliliğini önlemek ve yanlış değerlendirmelere son verilmesi amacıyla büyük bir hassasiyet gerektiren konuyu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Yaşar Kemal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Merkez Hakem Kurulundan Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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