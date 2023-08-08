Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiriyor! İşte Süper Lig'de dikkat çeken kurallar - Son Dakika
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Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiriyor! İşte Süper Lig'de dikkat çeken kurallar

08.08.2023 14:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun, oyun kuralları hakkında bilgiler verdi. TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini belirterek, bu konuda sıfır tolerans sergileyeceklerini vurguladı. Toplantıda ayrıca dikkat çeken bazı kurallar da paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.

"KESİNLİKLE SIFIR TOLERANS SERGİLEYECEĞİZ"

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini kaydederek, "Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" diye konuştu.

İşte dikkat çeken kurallar:

  • Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.
  • Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.
  • Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.
  • Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.
  • Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.
  • Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.
  • Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpki ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.
  • Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.
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