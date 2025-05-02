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Spor

Miami Grand Prix Heyecanı!

Miami Grand Prix Heyecanı!

Formula 1'de sezonun 6. yarışı bu hafta sonu Miami'de yapılacak. Sıralama turları yarın.

02.05.2025 09:37
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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 6. yarışı ABD'de gerçekleştirilecek. Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Miami Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2023 yılında 1: 29.708 derecesiyle Hollandalı sürücü Max Verstappen gerçekleştirdi.

Geride kalan 5 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri üst üste 2, toplamda 3, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen 1'er kez kazandı.

Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 87 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 73 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 47 puan

Takımlar

1- McLaren: 188 puan

2- Mercedes: 111 puan

3- Red Bull: 89 puan

4- Ferrari: 78 puan

5- Williams: 25 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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