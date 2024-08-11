Spor

- Michael Valkanis: "15 yaşında kalecimizle gurur duyuyorum"

İSTANBUL - Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Fenerbahçe maçında oyuncularının taktik ve disipline bağlı kalmaya çalıştıklarını belirterek, "15 yaşında kalecimizle gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe ligin önemli ekiplerdin biri. Bizden önce ciddi rakiplerine karşı oynadıklarından dolayı bizden daha hazırdılar. Oyun performansına bakacak olursak takım performansı için oyuncularımla gurur duyuyorum. Taktik ve disipline bağlı kalmaya çalıştılar. Yüzde yüzü vermeye çalıştılar. İlk yarı hayal kırıklığıydı. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyonlarımız vardı" diye konuştu.

Adana ekibinin kalesini koruyan Eren Dönmezer ile ilgili de konuşan Valkanis, "15 yaşında kalecimizle gurur duyuyorum. Maç öncesinde de sorular gelmişti, bir oyuncunun kaç yaşında olduğu değil, neler verebilmesi önemli. Potansiyele sahip. 50 bin taraftar önünde bu performansı sergilediği için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.