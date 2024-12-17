Michy Batshuayi: \'Galatasaray Bugün Çok Fazla Mücadele Etti\'

Spor

GALATASARAYLI futbolcu Michy Batshuayi , "Bu akşam aklınızda tutmanız gereken şey, Galatasaray bugün çok fazla mücadele etti, 3 puanı aldı ve hak ettiği puanı elde etti" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Michy Basthuayi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Michy Batshuayi, "Takım olarak oynadık. Takım olarak puanları aldık. Hocamız da maçtan önce bizi bu konuda uyarmıştı. Oyuna giren ve oyuna başlayan herkesin çok önemli olacağını söylemişti. Herkesin elinden gelenin yapması gerektiğini söylemişti. Biz de bu sahaya çıktık ve güçlü olan taraf olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

Son dakikalarda gelen galibiyet golünü de değerlendiren Belçikalı oyuncu, "Kazandıran bir gol. Bu akşam için önemli bir goldü. Ben de gol atmayı seviyorum" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY SEZON BİTTİĞİNDE BENİ DAHA ÇOK İSTEYEN TARAFTI'

Sezon sonunda Galatasaray'ın kendisini transfer etmek için Fenerbahçe'den daha istekli olduğunu dile getiren 31 yaşındaki santrfor, "Bu konu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Galatasaray sezon bittiğinde beni daha çok isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım" dedi.

'GALATASARAY BUGÜN ÇOK FAZLA MÜCADELE ETTİ'

Bugün hak eden tarafın Galatasaray olduğunu söyleyen Batshuayi, "O golü atamadığım için üzgünüm. O golü atarım genelde. Bu akşam aklınızda tutmanız gereken şey, Galatasaray bugün çok fazla mücadele etti, 3 puanı aldı ve hak ettiği puanı elde etti" yorumlarında bulundu.

'DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTERİM'

Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine güvendiğini söyleyen Belçikalı golcü, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.