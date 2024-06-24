Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Ankara'da düzenlenen Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün geride kaldı. Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakalarda ES Voleybol, Ahmet Hamdi T.O'yu; Marmaris Belediyesi ise Dicle Üniversitesi'ni 3-0 mağlup etti. - İSTANBUL
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