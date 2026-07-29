Midtjylland, Beşiktaş Maçına Hazır

Danimarka temsilcisi Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ikast kasabasında bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mike Tullberg yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Danimarka ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.

Midtjylland-Beşiktaş mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de MCH Arena'da oynanacak.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı.