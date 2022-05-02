Miguel Cardoso 3. golünü attı - Son Dakika
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Miguel Cardoso 3. golünü attı

02.05.2022 09:45
Miguel Cardoso 3. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 35. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Kayserispor'un Beşiktaş maçında golleri Mame Baba Thiam ve Miguel Cardoso kaydetti. Beşiktaş maçında oyuna 74.dakika Andrea Bertollacci'nin yerine dahil olan Miguel Cardoso karşılaşmanın 90+6. dakikasında Emrah Başsan'ın ortasında topu ağlara gönderen Cardoso gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başardı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miguel Cardoso 3. golünü attı - Son Dakika


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