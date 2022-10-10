Miguel Cardoso 3. golünü attı - Son Dakika
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Miguel Cardoso 3. golünü attı

10.10.2022 15:49
Miguel Cardoso 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligdeki 3. golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, ligdeki 3. golünü attı.

Miguel Cardoso, Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Hangikredi Ümraniyespor maçında da golünü attı. Müsabakanın 25. dakikasında Olivier Kemen'in pasını gole çeviren Miguel Cardoso ligde 3. golüne ulaştı. Portekizli oyuncu, bu sezon İstanbulspor ve Hatayspor maçının ardından Ümraniyespor maçını da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 84.dakikada yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı.

Takımın en golcü isimlerinden biri olan Miguel Cardoso bu sezon geride kalan 9 maçta forma giydi. 9 maçta 3 gol, 1 asist yapan Cardoso 2 kez sarı kart gördü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Miguel Cardoso 3. golünü attı - Son Dakika

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