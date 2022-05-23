Miguel Cardoso 4. golünü attı - Son Dakika
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Miguel Cardoso 4. golünü attı

23.05.2022 17:44
Miguel Cardoso 4. golünü attı

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, bu sezon ligdeki dördüncü golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 38. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Kayserispor'un Sivasspor maçında tek golünü Miguel Cardoso kaydetti. Sivasspor maçında sahaya onbirde başlayan Miguel Cardoso karşılaşmanın 56.dakikasında takımı adına gol atarak skoru 1-1 yapan isim olmuştu.

Cardoso bu sezon Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başardı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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