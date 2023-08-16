Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönme sebebini açıkladı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Miha Zajc, Maribor ile oynanacak rövanş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

29 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"İSMAİL KARTAL'IN BÜYÜK PAYI VAR"

Sarı-lacivertli takım hakkında da konuşan Slovenyalı yıldız, 'Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon" ifadelerini kullandı.