Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönme sebebini açıkladı - Son Dakika
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Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönme sebebini açıkladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 20:48

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, sözleşme uzatmasında İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin etkili olduğunu belirtti. Zajc, Maribor maçı öncesi zorlu bir mücadele beklediklerini ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'ye geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve İsmail Kartal ile iyi bir ilişkisi olduğunu ifade etti. Slovenya'ya geri dönmekten de keyif aldığını ve tanıdığı takımlara karşı oynamanın farklı bir duygu olduğunu belirtti. Ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle mutlu olduğunu dile getiren Zajc, Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil eden Olimpija'yı takdir etti.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Miha Zajc, Maribor ile oynanacak rövanş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

29 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"İSMAİL KARTAL'IN BÜYÜK PAYI VAR"

Sarı-lacivertli takım hakkında da konuşan Slovenyalı yıldız, 'Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Miha Zajc, Fenerbahçe'ye geri dönme sebebini açıkladı - Son Dakika
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