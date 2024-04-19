Mihalıççık Belediyesi 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Şampiyonu - Son Dakika
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Mihalıççık Belediyesi 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Şampiyonu

Mihalıççık Belediyesi 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Şampiyonu

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Dörtlü Final maçları sonucunda Mihalıççık Belediyesi şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

19.04.2024 19:04  Güncelleme: 19:17
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2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon Mihalıççık Belediyesi oldu.

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Dörtlü Final maçları Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda tamamlandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan Dörtlü Final'de şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ikinci olan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Maçlar sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Güneysu Spor Kulübü'ne kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.

Lig üçüncüsü Depsaş Enerji AS Hentbol ve Seyhan Belediyespor'a madalyalarını ise MHK Başkanı Hakan Küçükyılmaz ile Teknik Kurul Üyesi Orhan İlerisoy verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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