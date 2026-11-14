Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti. Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi 15-14 önde bitirdi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbulGençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.
Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda öne geçen İstanbul Gençlik, maçı 28-26 kazandı.
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14.11.2026 16:18:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Mihalıççık Belediyespor, evinde İstanbul Gençlik'e 28-26 mağlup oldu - Son Dakika
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