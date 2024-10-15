Mihalıççık, İzmir'i 35-31 Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Mihalıççık Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 35-31 yendi.
Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Mihalıççık Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
İlk yarıyı 19-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, sahadan 35-31 galip ayrıldı.
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