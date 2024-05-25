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Sivasspor'un oyuncusu Mijo Caktas, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor'da Mijo Caktas rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 53. dakikasında Caktas, topu ağlarla buluşturdu. Hırvat futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye yedekte başlayan Caktas, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da 13 maçta görev aldı. 5 kez ilk 11'de yer alan Caktas, bu maçlarda 449 dakika da sahada kaldı. - SİVAS