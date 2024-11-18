Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

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Mike Tyson ve Jake Paul'un boks karşılaşmasının olduğu gün ''round girl'' olarak görev yapan model Sydney Thomas dikkat çekti. Maç öncesi 100 binin altında takipçisi olan Thomas, dövüş sonrası 530 bin takipçiyi aşarak sosyal medyada gündem oldu.

18.11.2024 12:54
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Efsanevi ağır sıklet boksör Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul'un karşı karşıya geldiği maç, sadece ringdeki mücadele ile değil, diğer detaylarıyla da çok konuşuldu. Karşılaşmada "round girl" olarak görev yapan model Sydney Thomas, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

TAKİPÇİ SAYISI YARIM MİLYONU AŞTI

Thomas'ın maçtan önce 100 binin altında olan Instagram takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından adeta fırladı. tüm dünyadan büyük bir ilgiyle karşılanan Thomas'ın takipçi sayısı kısa sürede 530 bini aştı. Model, bir gecede büyük bir popülerlik kazanarak sosyal medyada gündem oldu.

Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

Sosyal Medya, Mike Tyson, Jake Paul, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tarık yücel:
    Şimdi sizin sayenizde 1 milyonu aşar. iki günde bir haber yaparsınız artık.... 32 1 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Abi şu resimleri altta tekrar verin zoomlayamıyoruz 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    450bin abaza 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu - Son Dakika
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