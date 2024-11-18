Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu

Spor

Efsanevi ağır sıklet boksör Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul'un karşı karşıya geldiği maç, sadece ringdeki mücadele ile değil, diğer detaylarıyla da çok konuşuldu. Karşılaşmada "round girl" olarak görev yapan model Sydney Thomas, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TAKİPÇİ SAYISI YARIM MİLYONU AŞTI

Thomas'ın maçtan önce 100 binin altında olan Instagram takipçi sayısı, karşılaşmanın ardından adeta fırladı. tüm dünyadan büyük bir ilgiyle karşılanan Thomas'ın takipçi sayısı kısa sürede 530 bini aştı. Model, bir gecede büyük bir popülerlik kazanarak sosyal medyada gündem oldu.