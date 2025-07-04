Milan, Samuele Ricci'yi Transfer Etti

İtalya Serie A ekibi Milan, Torino'dan Samuele Ricci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, Milan'la 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.
Ricci, geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 36 maça çıktı, bir gol attı.
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