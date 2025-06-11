Milan Skriniar, PSG\'de kadro dışı

Ender Kervancıoğlu:

PSGnin forvet hattı çok can yakar. Her zaman dinamik, yetenekli hücum hattına sahiplerdi ama defans zaafiyetleri yüzünden avrupa şampiyonu olamıyorlardı. Luis Enrique, orta sahası ve defansıyla komple uyumlu ve disiplinli bir takım yarattı. Şampiyonlar ligini kazandılar. Devamı gelir.