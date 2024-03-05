Milan, Slavia Prag maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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Spor

Milan, Slavia Prag maçını Halil Umut Meler yönetecek

Milan, Slavia Prag maçını Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan'ın, Slavia Prag'ı konuk edeceği mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Abdulkadir Bitigen oturacak.

05.03.2024 12:44
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan'ın, Slavia Prag'ı konuk edeceği mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Milan ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Abdulkadir Bitigen oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milan, Slavia Prag maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milan, Slavia Prag maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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