Milan, Teknik Direktör Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı.
Milan Kulübü, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Pioli'nin ligde oynanacak son hafta maçının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
Pioli, 2019'da başına geçtiği Milan ile 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Son hafta maçında yarın küme düşmesi kesinleşen Salernitana'yı ağırlayacak Milan, topladığı 74 puanla Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
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