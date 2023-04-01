Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Dev kulüp harekete geçti

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Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırabilir. Milli futbolcuya İtalyan devleri talip oldu.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Akşam'da yer alan habere göre, Milan ve Napoli, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen yaz Milan'ın 8 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray'ın Kerem'de 20 milyon euro bonservis beklentisi var.

NAPOLI, RAKAMI KARŞILAYABİLİR

Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ise Kvaratshelia ve Osimhen gibi yıldızlarını satması durumunda ciddi bir büyçe yaratacak. Bu koşullarda sarı-kırmızılıların 20 milyonluk talebini karşılamaya daha yakın taraf olarak gözüken Napoli, transferde bir adım önde.