Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Dev kulüp harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Dev kulüp harekete geçti

01.04.2023 10:14

Milan ve Napoli, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Kvaratshelia ve Osimhen'i satması durumunda ciddi bir bütçe yaratacak Napoli'nin transferde eli çok daha rahat olacak. Türk futbol piyasasına son derece hakim olan Napoli, daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine bağlarken, İtalyan ekibinin adı son dönemde de sık sık Ferdi Kadıoğlu ile anılıyordu.

Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırabilir. Milli futbolcuya İtalyan devleri talip oldu.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Akşam'da yer alan habere göre, Milan ve Napoli, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen yaz Milan'ın 8 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray'ın Kerem'de 20 milyon euro bonservis beklentisi var.

NAPOLI, RAKAMI KARŞILAYABİLİR

Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ise Kvaratshelia ve Osimhen gibi yıldızlarını satması durumunda ciddi bir büyçe yaratacak. Bu koşullarda sarı-kırmızılıların 20 milyonluk talebini karşılamaya daha yakın taraf olarak gözüken Napoli, transferde bir adım önde.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Açık alanda fena değil, kapalı alanda ofsayt.Yanına pas veremiyor maalesef. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
500
Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri Aslan'a mutlu haber! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri Aslan'ın yıldızı geri döndü! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler Aslan'ın yıldızı geri döndü! İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçında muhtemel 11'ler

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Dev kulüp harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fenomen Dilan Polat'ın çöp kovasına 29 bin TL vermesi gündem oldu
11:56 Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor
11:46 Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu
11:50 Acun Ilıcalı izin verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine imza atmanın eşiğinde
11:43 Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm
11:41 İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı
11:26 Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın
11:20 Mbappe, Real Madrid'in üst düzey yöneticisine haber yolladı: 2024'te beni alın
11:08 Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük
11:07 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden bastonla geziyor? Rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 12:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu İtalya yolcusu! Dev kulüp harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement