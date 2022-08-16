Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde

16.08.2022 10:33
Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik bir grup üyeleri, yüksek zirve tırmanışı çerçevesinde Bolkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik bir grup üyeleri, yüksek zirve tırmanışı çerçevesinde Bolkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Başarıyla gerçekleştirilen tırmanış sonrası açıklama yapan dağcılar, "Milasımızın adını yurdumuzun yüksek zirvelerine yazmaya devam ediyoruz" dedi.

Milas Dağcılık üyeleri, hafta sonu Niğde-Mersin- Adana üçgeninde bulunan Bolkar Dağlarına tırmandı. Kulübün lisanslı 5 dağcısı Baki Çetinkaya, Hasan Çakıroğlu, Ahmet Çakır, Oğuz Şen ve Yıldıray Çoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen kamp ile ilgili detaylı bilgiler aktaran Kulüp Başkanı Baki Çetinkaya, "Cuma akşamı Milas'tan başlayan etkinliğimizde 10 saatlik bir yolculuktan sonra Niğde Ulukışla'ya ulaştık. Kamp için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra saat 14'de 2 bin 400 metre rakımlı Meydan Yaylası'na oradan da çadır kuracağımız Karagöl'e ulaştık" dedi.

Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Çetinkaya, "Karagöl'de çadırların kurulması çevre keşfi ve yemek ardından gece tırmanışı için dinlenmeye çekildik. Gece saat 02.15 te dolunay ışığı eşliğinde başlayan tırmanışımızı sabah 9.00'da zirvede tamamladık. Zirve defterinin imzalanması ve fotoğraf çekiminin ardından kampımıza doğru inişe geçtik. Öğlen saatlerinde vardığımız kampta dinlendikten sonra saat 16.00 gibi Milas'a dönmek üzere yola koyulduk ve kazasız belasız pazartesi günü sabah 07.15'te Milas'a ulaşarak etkinliğimizi tamamladık" diye konuştu.

Eski adıyla Bulgar Dağları olarak da bilinen Bolkar Dağları'nın; Konya, Niğde ve Mersin illerine yayılmış, en yüksek noktası 3 bin 524 metre rakımlı, tektonik bir dağ sırası olduğunu belirten Çetinkaya, "Büyük bir sıradağ kütlesi üzerinde kalmasından dolayı çevresinde çok sayıda 2 bin 500 metreden yüksek tepeler vardır. Bolkar dağları büyüleyici bir manzaraya sahiptir. Yaptığımız etkinliklerle buna şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Metruk evde ölü bulundu Metruk evde ölü bulundu Yer fıstığında hasat zamanı: Kilosu 24 lira Yer fıstığında hasat zamanı: Kilosu 24 lira
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Ulukışla, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:25 Öğrencisinden hamile kalan OnlyFans modeli öğretmen doğumu canlı yayınlayacağını söyledi
10:16 Haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Vefat sayısı 100 bini aştı
10:10 Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde
10:04 Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag
10:07 Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar
09:49 Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u kadrosuna kattı
09:58 Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz
09:37 Vladimir Putin: Rusya'nın ürettiği silahlar ve robotlar rakiplerinden önemli ölçüde üstün
09:38 PKK terör örgütünün sözde Kamışlı eyalet yöneticisi öldürüldü
09:28 Fenerbahçe'den fark yiyen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 10:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement